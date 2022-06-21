Погода в Башкирии 21 июня 2022 года: кратковременные дожди, грозы

07:30, 21 июн 2022

Погода в Башкирии снова не радует. Несмотря на то, что первый месяц лета в самом разгаре, метеорологи опубликовали не очень оптимистичный прогноз.







По данным регионального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник, 21 июня погода будет неустойчивой. Ночью на территории республики, днем — местами пройдут кратковременные дожди, грозы, днем вероятен град. Температура воздуха ночью составит +9, +14 градусов. Днем столбик термометра покажет максимум +17, +22 по Цельсию.



Ветер ожидается западный, северо-западный умеренный, местами порывы до сильного.





Виноваты в такой погоде атмосферные фронты, которые приносят кратковременные дожди с грозами при шквалистых усилениях ветра.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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