Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Погода в Башкирии 21 июня 2022 года: кратковременные дожди, грозы

Погода в Башкирии 21 июня 2022 года: кратковременные дожди, грозы

07:30, 21 июн 2022

Погода в Башкирии снова не радует. Несмотря на то, что первый месяц лета в самом разгаре, метеорологи опубликовали не очень оптимистичный прогноз.

По данным регионального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник, 21 июня погода будет неустойчивой. Ночью на территории республики, днем — местами пройдут кратковременные дожди, грозы, днем вероятен град. Температура воздуха ночью составит +9, +14 градусов. Днем столбик термометра покажет максимум +17, +22 по Цельсию.

Ветер ожидается западный, северо-западный умеренный, местами порывы до сильного.


Виноваты в такой погоде атмосферные фронты, которые приносят кратковременные дожди с грозами при шквалистых усилениях ветра.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: i-gazeta.com
Теги: погода
Читайте также

Погода в Башкирии 19 июня 2022 года: дожди, грозы, град и порывистый ветер
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 19 июня 2022 года: дожди, грозы, град и порывистый ветер
В Башкирии местами пройдут дожди с грозами и град
Общество в Башкирии
В Башкирии местами пройдут дожди с грозами и град
Погода в Башкирии на 3 дня: с 28 по 30 июня 2019 года ожидаются кратковременные дожди
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии на 3 дня: с 28 по 30 июня 2019 года ожидаются кратковременные дожди
Погода в Башкирии на 3 дня: с 27 по 29 мая 2019 года ожидаются кратковременные дожди
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии на 3 дня: с 27 по 29 мая 2019 года ожидаются кратковременные дожди


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: