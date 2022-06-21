Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Ильгизар Зиннуров

18:41, 21 июн 2022

Глава Кигинского района Зухра Гордиенко в социальных сетях сообщила, что при исполнении воинского долга на Украине погиб старший лейтенант 26-летний Ильгизар Зиннуров из села Нижние Киги.







«До последнего надеялись, что он жив», – написала Гордиенко в опубликованном посту.



По ее словам, уроженец Башкирии мечтал стать военным с детства. Отучился в Челябинском высшем военном краснознаменном училище штурманов, был офицером боевого управления.



«Это был бы будущий генерал. Ильгизар - настоящий герой, который посвятил свою жизнь служению Родине. Он до конца остался верным Военной присяге, погиб как настоящий герой, защищая Родину. Выражаю соболезнования родным, близким, знакомым. Светлая память», – заключила глава.





Ильгиза Зиннурова похоронят в селе Нижние Киги. Дата и время похорон будут озвучены позже.

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Фото: Зухра Гордиенко