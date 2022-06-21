Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Руслан Исанбаев

21:10, 21 июн 2022

В ходе военной спецоперации на Украине погиб еще один житель Башкирии. На этот раз печальная новость пришла в Салаватский район.







- При исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на территории Украины погиб наш земляк, уроженец села Шарипово Исанбаев Руслан Альфритович, - написал Марс Кашапов, глава района.



Молодой ефрейтор посмертно награжден Орденом Мужества за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга.



Чиновник выразил соболезнования семье и близким Руслана. Дата и время, а также место похорон пока неизвестны.



Ранее сообщалось о том, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Ильгизар Зиннуров.





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Фото: соцсети