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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Руслан Исанбаев

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Руслан Исанбаев

21:10, 21 июн 2022

В ходе военной спецоперации на Украине погиб еще один житель Башкирии. На этот раз печальная новость пришла в Салаватский район.

- При исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на территории Украины погиб наш земляк, уроженец села Шарипово Исанбаев Руслан Альфритович, - написал Марс Кашапов, глава района.

Молодой ефрейтор посмертно награжден Орденом Мужества за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга.

Чиновник выразил соболезнования семье и близким Руслана. Дата и время, а также место похорон пока неизвестны.

Ранее сообщалось о том, что  во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Ильгизар Зиннуров.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Салаватский район Погибшие на Украине
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