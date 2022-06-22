Погода в Башкирии 22 июня 2022 года: местами дожди и грозы

08:36, 22 июн 2022

Башгидрометцентр дал прогноз погоды на 22 и 23 июня. Метеорологи сообщили, что в республике ожидаются грозы и дожди. Температура воздуха поднимется до +29°.







22 июня местами пройдет кратковременный дождь, ожидается также гроза. Ветер пообещали северо-западный, западный умеренный, днем при грозе возможны сильные порывы. Температура воздуха днем +22,+27°.



23 июня ночью пообещали кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений слабый, днем при грозах порывы до сильного. Температура воздуха ночью +12,+17°, днем +24,+29°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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