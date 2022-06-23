Погода в Башкирии 23 июня 2022 года: жара до +33°
08:21, 23 июн 2022
Башгидрометцентр передал, что в республику придет настоящая летняя жара. Синоптики спрогнозировали в регионе повышение температуры до +33°.
Метеорологи пообещали кратковременные дожди и грозы с сильными порывами ветра. Температура воздуха ночью будет +10,+15°, по югу до +20°, днем +22,+27°, по юго-востоку до +32°.
24 июня также пообещали грозы и порывы ветра до 18 м/с. Температура воздуха ночью +10,+15°, по югу до +20°, днем +22,+27°, по югу республики +28,+33°.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
Источник:
www.ufa.kp.ru
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