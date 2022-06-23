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В Башкирии исправительная колония решила приобрести водный банан

В Башкирии исправительная колония решила приобрести водный банан

09:36, 23 июн 2022

Исправительная колония № 7, которая находится в Мелеузе, закупает водный банан стоимостью 132 тысячи рублей. К водному развлечению предъявлены определенные требования: размер должен соответствовать 3,9 м × 2,4 м × 0,75 м. В комплекте к нему должны идти электрический и механический насосы, чехол, оболочка надувного банана, образцы материала для ремонта.



Во ФСИН сразу же затруднились ответить, зачем колонии строгого режима под Мелеузом нужен такой агрегат. Но обещали уточнить.

Это не первый скандал в этой колонии. Недавно экс-сотрудник ФСИН Ермек Рамаданов обещал изнасиловать своих сослуживцев-полковников. Ермек перебрался в Башкирию из Оренбургской области, где также работал в исправительной колонии.

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Источник: ufa1.ru
Фото: ФКУ ИК 7 ГУФСИН России по РБ, Мелеуз / Vk.com
Теги: Мелеуз
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