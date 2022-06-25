Погода в Башкирии 25 июня 2022 года: дождливо и ветрено

07:30, 25 июн 2022

25 июня в Башкирии ожидается облачная и дождливая погода.







Первый месяц лета оказался для жителей Башкирии совсем не таким, каким он обычно бывает. Почти весь июнь в республике шли дожди, а по-настоящему солнечные дни выдавались очень редко. Похожая картина продолжится и в конце месяца.



Так, по данным Башгидромета, 25 июня в республике ожидается дождливая и пасмурная погода. Ночью температура воздуха опустится до +10 градусов, а днем потеплеет до +25. Возможны грозы и кратковременные дожди. Синоптики предупреждают о сильном северном ветре.





В Уфе погода от средней по республике отличаться не будет. Ночью столицу ждет сильный ветер, а вечером – дожди. Температура воздуха будет колебаться от +11 ночью до +22 градусов днем.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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