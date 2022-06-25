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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Айдар Аиткужин

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Айдар Аиткужин

22:26, 25 июн 2022

В ходе военной спецоперации на Украине погиб 22-летний Айдар Аиткужин из деревни Тюлебаево Кугарчинского района Башкирии. Об этом 25 июня в своих соцсетях сообщил врио главы муниципалитета Азамат Сайфуллин.

– Айдар с самого детства был очень трудолюбивым, добродушным, отзывчивым и смелым парнем. Мечтал стать военным… – написал чиновник. – Сложно подобрать слова, чтобы выразить боль и горечь утраты. Искренние соболезнования близким и родным Айдара.

Напомним, накануне стало известно о том, что в спецоперации на Украине погиб еще один военный из Башкирии – гранатометчик Максим Ефимов.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: vk.com // Азамат Сайфуллин
Теги: Кугарчинский район Погибшие на Украине
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