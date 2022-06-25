Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Айдар Аиткужин
22:26, 25 июн 2022
В ходе военной спецоперации на Украине погиб 22-летний Айдар Аиткужин из деревни Тюлебаево Кугарчинского района Башкирии. Об этом 25 июня в своих соцсетях сообщил врио главы муниципалитета Азамат Сайфуллин.
– Айдар с самого детства был очень трудолюбивым, добродушным, отзывчивым и смелым парнем. Мечтал стать военным… – написал чиновник. – Сложно подобрать слова, чтобы выразить боль и горечь утраты. Искренние соболезнования близким и родным Айдара.