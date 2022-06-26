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Погода в Башкирии 26 июня 2022 года: кратковременные дожди

Погода в Башкирии 26 июня 2022 года: кратковременные дожди

07:30, 26 июн 2022

Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды в Башкирии на 26 июня.

По данным специалистов, в республике будет облачно, с прояснениями. Местами по региону пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы.



Северный ветер будет умеренным, однако днем в отдельных районах он может усилиться – по данным МЧС, до 17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +8, +13°. Днем столбики термометров покажут +17, +22°.

Напомним, ранее Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям предупредил, что в республику в последние дни июня нагрянут заморозки.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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