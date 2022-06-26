Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Рафил Аюпов

10:05, 26 июн 2022

В Белорецке прошли похороны ветерана боевых действий, младшего сержанта 46-летнего Аюпова Рафила Кудисовича. Он погиб в ходе военной спецоперации на территории Украины. Историю Рафила Аюпова в социальных сетях рассказал глава Белорецкого района Андрей Иванюта.







Солдат – выпускник Белорецкого профтехучилища. В 1995 году военнослужащий принимал участие в боевых действиях в Чеченской Республике, где был ранен. У Рафила Аюпова имеется нагрудный знак «Гвардия» и медаль «За отвагу». После мужчина работал на Белорецком металлургическом комбинате и на Уральском пружинном заводе.



Рафила Аюпова запомнили как доброго, честного и серьезного человека. Он был верным другом, на него могли положиться. Военнослужащий – прекрасный отец двух дочерей. Сам он увлекался шахматами и выжиганием.





«У Рафила Кудисовича остались жена, две дочери, внук. Посмертно награжден орденом генерала Шаймуратова за самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении воинского долга. Скорбим вместе с семьей, вечная память. Его имя навсегда останется в списке Героев Белорецка», – заключил Андрей Иванюта.

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Фото: соцсети Андрея Иванюты