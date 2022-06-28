Погода в Башкирии 28 июня 2022 года: резкое похолодание

08:29, 28 июн 2022

Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 28 и 29 июня. По предоставленным данным, воздух в эти дни будет довольно прохладным – не выше +21°. Ожидается также порывистый ветер и дожди.







28 июня временами пройдет небольшой дождь вместе с сильными порывами ветра. Температура воздуха +10,+15°, по юго-востоку до +21°.



29 июня ночь пройдет без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный умеренный, днем в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью +3,+8°, днем +13,+18°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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