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Погода в Башкирии 28 июня 2022 года: резкое похолодание

Погода в Башкирии 28 июня 2022 года: резкое похолодание

08:29, 28 июн 2022

Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 28 и 29 июня. По предоставленным данным, воздух в эти дни будет довольно прохладным – не выше +21°. Ожидается также порывистый ветер и дожди. 



28 июня временами пройдет небольшой дождь вместе с сильными порывами ветра.  Температура воздуха +10,+15°, по юго-востоку до +21°.

29 июня ночь пройдет без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный умеренный, днем в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью +3,+8°, днем +13,+18°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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