В Башкирии скончался бывший начальник ГАИ БАССР

18:19, 28 июн 2022

В Башкирии скончался 92-летний Петр Иванов, бывший начальник ГАИ БАССР. Об этом сегодня, 28 июня, сообщили в ГИБДД республики.







Петр Фадеевич руководил Госавтоинспекцией в период с 1966 по 1976 годы, при нем, как сообщали в прессе, в регионе впервые в стране появились стационарные контрольные посты милиции. Как уточняют в ГИБДД, весь коллектив соболезнует родным и близким.



— Госавтоинспекция помогает с похоронами Петра Фадеевича, — сообщили в ведомстве.





Как известно из биографии Иванова, в Уфу он был эвакуирован в годы войны в возрасте 11 лет. Учился в лесотехническом техникуме, потом в Челябинском военном автомобильном училище, которое с отличием окончил в 1953 году. По окончании учебы служил в Крыму. В 1963 году он поступил в Саратовский политехнический институт на автодорожный факультет. У этому моменту он уже работал в квалификационной комиссии ГАИ. В 1964 году Иванов стал замначальника ГАИ региона.

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Фото: Динар Гильмутдинов / Telegram