Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Айнур Хазиев

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Айнур Хазиев

21:07, 28 июн 2022

В ходе спецоперации на Украине погиб 21-летний Айнур Хазиев. О случившемся рассказал в соцсетях глава Шаранского района Фидан Ишемгулов.

Уроженец села Зириклы после окончания 9 классов поступил в Октябрьский коммунально-строительный колледж. На фронте он был рядовым контрактной службы, старшим механиком-водителем танка.

Дата, время и место прощания станут известны позже.

Ранее сообщалось о том, что в ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Давлекановского района Башкирии Андрей Стручков. 

Читайте также:

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Рафил Аюпов
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети Фидана Ишемгулова
Теги: Шаранский район Погибшие на Украине
Читайте также

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Динар Низаев
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Динар Низаев
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Андрей Стручков
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Андрей Стручков
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Айнур Холматов
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Айнур Холматов
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Дмитрий Платонов
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Дмитрий Платонов


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: