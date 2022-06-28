Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Айнур Хазиев
21:07, 28 июн 2022
В ходе спецоперации на Украине погиб 21-летний Айнур Хазиев. О случившемся рассказал в соцсетях глава Шаранского района Фидан Ишемгулов.
Уроженец села Зириклы после окончания 9 классов поступил в Октябрьский коммунально-строительный колледж. На фронте он был рядовым контрактной службы, старшим механиком-водителем танка.
Дата, время и место прощания станут известны позже.
Ранее сообщалось о том, что в ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Давлекановского района Башкирии Андрей Стручков.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: соцсети Фидана Ишемгулова
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