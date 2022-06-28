Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Айнур Хазиев

21:07, 28 июн 2022

В ходе спецоперации на Украине погиб 21-летний Айнур Хазиев. О случившемся рассказал в соцсетях глава Шаранского района Фидан Ишемгулов.



Уроженец села Зириклы после окончания 9 классов поступил в Октябрьский коммунально-строительный колледж. На фронте он был рядовым контрактной службы, старшим механиком-водителем танка.



Дата, время и место прощания станут известны позже.



Ранее сообщалось о том, что в ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Давлекановского района Башкирии Андрей Стручков.



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Фото: соцсети Фидана Ишемгулова