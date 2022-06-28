Путин утвердил в России День семьи, любви и верности
21:26, 28 июн 2022
В России появился новый праздник — День семьи, любви и верности, который будет отмечаться 8 июля. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
«Утвердить День семьи, любви и верности и отмечать его 8 июля», — говорится в документе. Он опубликован на официальном портале правовой информации.
Причиной введения нового праздника глава государства назвал сохранение традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. Для этого глава государства выбрал дату, когда Православная церковь отмечает день памяти покровителей супружества — святых Петра и Февронии Муромских.