Путин утвердил в России День семьи, любви и верности

21:26, 28 июн 2022

В России появился новый праздник — День семьи, любви и верности, который будет отмечаться 8 июля. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.







«Утвердить День семьи, любви и верности и отмечать его 8 июля», — говорится в документе. Он опубликован на официальном портале правовой информации.



Причиной введения нового праздника глава государства назвал сохранение традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. Для этого глава государства выбрал дату, когда Православная церковь отмечает день памяти покровителей супружества — святых Петра и Февронии Муромских.

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