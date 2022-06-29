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В Башкирии наградили школьника, который помог задержать преступника

В Башкирии наградили школьника, который помог задержать преступника

09:05, 29 июн 2022

В Советском районе наградили Благодарственным письмом храброго 17-летнего парня — Матвея Вежнина, ученика 9 класса гимназии № 115, благодаря которому удалось поймать грабителя. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.



Напомним, 23 июня МВД сообщило об инциденте, произошедшем с 50-летним жителем Уфы, страдавшим проблемами со здоровьем. Он стоял и слушал музыку, когда к нему подошел незнакомец и выдернул наушник, предложив послушать музыку вместе. После этого злоумышленник выхватил телефон из рук потерпевшего и бросился бежать.

Однако его планам помешал проходивший неподалеку школьник. Он долго преследовал преступника, в результате чего скрыться грабителю не удалось. Мужчину задержали сотрудники полиции. Злоумышленником оказался 32-летний житель Уфимского района.


— Выражаем искреннюю благодарность ученику 9 б класса гимназии № 115 Матвею Вежнину, который помог задержать преступника, ограбившего инвалида! Желаем Матвею и впредь сохранить в себе неподдельную жажду справедливости, храбрость, мужество и смелость, — написали в пресс-службе мэрии башкирской столицы.

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Источник: proural.info
Фото: администрация Уфы
Теги: Уфа
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