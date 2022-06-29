В Башкортостане ямы на дорогах начали обозначать портретами чиновников

10:38, 29 июн 2022

Жители Башкирии организовали флешмоб. Ямы на дорогах Кандринского сельсовета начали украшать портретами главы Туймазинского района Айдара Суфиянова. Фотографиями в соцсетях поделились местные.







— Спасибо, что есть жители неравнодушные, — отметила Роза Набиуллина. — Сколько людей попались на этих ямах. 72 километра дорог в Кандринском сельсовете, когда же будет порядок?



Местный житель предложил добавить к портретам и главу сельсовета Риля Рафикова.





— Бог любит троицу. Хабиров, Суфиянов, Рафиков неплохо смотрелись бы возле этих оврагов на дороге. Спасибо тем, кто данную фотосессию организовал в Кандрах. Может, данные сюжеты отправить в Уфу и совместно с другими районами организовать парад «передовиков» глав районов? — сказал Равил Сулейманов.



Ранее подобный флешмоб уже проходил в Стерлитамаке. На дорогах города тогда появился и глава республики.

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Фото: соцсети