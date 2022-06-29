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В Башкирии школьник спас двух тонувших в воде людей

В Башкирии школьник спас двух тонувших в воде людей

11:27, 29 июн 2022

В субботу на реке Усолка в Гафурийском районе республики 12-летний школьник вытащил из воды двоих едва не утонувших человек. Об этом рассказал в своих соцсетях глава местной администрации Фанзиль Чингизов.



Во время купания второклассник заплыл слишком далеко и начал тонуть. На помощь к нему поспешил отец ребенка, однако вытащить сына из воды самостоятельно у мужчины не вышло.

К ним на помощь и пришел оказавшийся неподалеку школьник — Радмир Хуснутдинов. Он доплыл до утопающих и с помощью надувного круга всем удалось выбраться из воды.


— Парень поступил как настоящий мужчина. И поступок этот неоценим. Спасибо ему за совершенный подвиг! Особенные слова признательности родителям за то, что вложили в воспитание сына такие важные качества, как смелость и мужество, благодаря чему удалось избежать трагедии, — написал руководитель района.

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Источник: proural.info
Фото: соцсети Фанзиля Чингизова
Теги: Гафурийский район происшествия
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