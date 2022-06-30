Погода в Башкирии 30 июня 2022 года: станет теплее

07:30, 30 июн 2022

В Башгидрометцентре рассказали о прогнозе погоды на ближайшие дни. После холодов и минусовой температуры в республике ожидается повышение температурного фона. 30 июня и 1 июля воздух прогреется до +23°.







30 июня ночь пройдет без осадков, а вот днем ожидаются грозы и дожди, ветер будет умеренный западный. Температура воздуха ночью +3,+8°, днем +18,+23°.



1 июля ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений слабый, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +6,+11°, днем +16,+21°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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