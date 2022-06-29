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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Вадим Гавриков

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Вадим Гавриков

21:29, 29 июн 2022

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Белорецкого района Башкирии Вадим Гавриков. Об этом сообщила сегодня, 29 июня, пресс-служба района.



Прощание с погибшим состоится 30 июня в Аллее Героев. Начало траурного митинга — в 13 часов. Как стало известно, молодой человек являлся бывшим кадетом 20-й школы города Белорецк. А во время спецоперации на Украине он был командиром танковой роты танкового батальона, старшим лейтенантом.

По информации от пресс-службы Белорецкого района, танковую роту старлея Вадима Гаврикова представили к получению госнаград. Орден Мужества передадут супруге погибшего, добавили сотрудники администрации.


— Мужественные и героические действия старшего лейтенанта Вадима Гаврикова в сочетании с высокой подготовленностью его подчиненных создали условия для освобождения населенного пункта от вооруженных формирований украинских радикалов, — отметили в Минобороны РФ.

Ранее в Башкирии простились с рядовым Андреем Стручковым, погибшим в ходе спецоперации на Украине. В траурной церемонии приняли участие десятки военных.

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Источник: ufa1.ru
Фото: администрация Белорецкого района
Теги: Белорецкий район Погибшие на Украине
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