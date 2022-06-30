Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Камиль Сайфуллин

10:30, 30 июн 2022

28 июня, в Уфе простились с 35-летним Камилем Сайфуллиным, который погиб на Украине 18 июня в ходе военной спецоперации.







Камиль был опытным военным, много лет служил в спецназе. Известно, что во время последнего боя он был дважды ранен, скончался уже в больнице.



Дома его ждали супруга и двое маленьких детей – мальчик и девочка.



«Я молилась, я просила... Но жизнь оказалась очень несправедлива к нам... Тебя у меня забрали. Душа до судорог болит… Как мне дальше жить? Погиб ты, погибла и я», – написала трогательные слова его супруга в социальных сетях.



Пара мечтала построить дом и родить третьего ребенка, но этим планам не суждено было сбыться.

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Фото: соцсети