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Незрячая пара из Уфы воспитывает двух детей и снимает тиктоки

Незрячая пара из Уфы воспитывает двух детей и снимает тиктоки

20:50, 30 июн 2022

Незрячие влюбленные несмотря на недуг живут полной жизнью - занимаются воспитанием двух детей и записывают ролики в TikTok

Рустам лишился зрения еще с рождения, а его жена Алина - с малолетнего возраста. Они познакомились во время учебы в школе, потом обучались в БГПУ на разных специальностях и просто поддерживали дружеские отношения. Нечто большее связало их на последнем курсе - тогда парень признался девушке в любви, а та ответила взаимностью.

Алина получила красный диплом, первые 2 года замужества прошли без единой ссоры. Когда прошло некоторое время, у них появился первый ребенок, а в этом месяце вновь произошло пополнение. Пара нередко записывает видео про бытовые проблемы и рассуждают о том, по какой причине в Уфе непросто приходится людям с ограниченными возможностями.
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Теги: Уфа
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