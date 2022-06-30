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Россиянам больше не будут выдавать бумажные свидетельства о браке

Россиянам больше не будут выдавать бумажные свидетельства о браке

21:00, 30 июн 2022

Российские ЗАГСы со следующего года переведут на электронный документооборот. Об этом сообщил К. Чуйченко, руководитель Минюста.



В связи с этим гражданам страны больше не будут выдаваться бумажные свидетельства о регистрации брака, однако их можно будет запросить, если будет такая необходимость.


- Сейчас очень активно развиваем систему ЗАГС. И у нас с июня 2023 года планы по переходу к совершенно новой модели, так называемая реестровая модель, которая будет означать буквально следующее. Теперь нашим гражданам не придется получать свидетельства на бумажном носителе. Все у нас будет в электронном виде. И, по сути дела, любой государственный орган сможет самостоятельно запросить соответствующие данные и получить, как и гражданин, соответствующую выписку, — сказал Чуйченко.

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