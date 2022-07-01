Матери живого контрактника из Башкирии объявили о его смерти и не оказали помощь

10:21, 01 июл 2022

Матери военнослужащего пришлось вызвать «скорую», но ее даже не госпитализировали. Об этом рассказал брат контрактника Артур Хусаинов в комментариях к посту Радия Хабирова в «Вконтакте».







Брат Хусаинова участвует в спецоперации на Украине и нечасто звонит семье. 13 апреля в дом родителей в селе Таймасово приехали военком Кумертау, глава Куюргазинского района Юлай Ильясов, глава сельсовета, участковый и фельдшер. Они сообщили, что военнослужащий погиб, и взяли образцы ДНК для опознания тела.



У матери, которая уже перенесла инсульт и совсем недавно операцию на сердце, резко ухудшилось самочувствие, подскочило давление. Семья вызвала скорую, женщину увезли в больницу Кумертау, однако, со слов Артура, там только измерили давление, а госпитализировать не стали, несмотря на анамнез. Родственники, опасавшиеся за ее здоровье, отвезли женщину в районную больницу, где нет необходимых узких специалистов.





«Мы, конечно, понимаем, что ошибочные вести в военное время не исключены, но решением кумертауских врачей мы очень огорчены. Наша мама — мать-героиня, она родила и воспитала пятерых мужчин», — написал Артур Хусаинов.



Он попросил проконтролировать работу медперсонала, поскольку сообщения о смерти военнослужащих поступают не только в Куюргазинский район. После инцидента брат-участник СВО позвонил семье, состояние родителей после этого улучшилось.

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