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Дворник нашел в мусорном баке крупную сумму денег и поступил по совести

Дворник нашел в мусорном баке крупную сумму денег и поступил по совести

10:33, 01 июл 2022

Уроженец Киргизии школьный дворник из Южного Медведкова прогуливался по району в поисках металла в мусорных контейнерах. На улице Заповедной в одном из баков он наткнулся на пакет. Внутри находились куртка и носки, в которых лежали банкноты по 100 долларов и несколько рублевых купюр крупного номинала. Всего получилось около тысячи долларов. Мужчина, недолго думая, отнес находку в отдел полиции и передал деньги правоохранителям.

«Это же чужие деньги, кто-то волнуется, он же зарабатывал их. Я бы не разбогател и не обеднел бы», - объяснил Шамарбек Матраимов свой поступок.
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Фото: соцсети
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