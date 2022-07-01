В Башкирии начало июля 2022 года ожидается холодным

15:51, 01 июл 2022

Холодное начало июля с температурой ниже нормы ожидает жителей Урала, Приволжского федерального округа и других регионов страны. Об этом 1 июля сообщили «Известия», ссылаясь на слова научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.







«Восточнее, на Волге и Урале, погода холодная. Пока на европейской территории господствует мощный антициклон, по его периферии перемещаются холодные воздушные массы. За счет этого температура в этих регионах на четыре-восемь градусов ниже нормы. В Приволжском федеральном округе — в том числе в Башкортостане, Татарстане — температура не больше +15...+20 градусов», — заявил метеоролог.





По данным Башгидрометцентра, в республике в предстоящие выходные дни ожидается умеренно теплая погода, более близкая к климатической норме, чем в середине уходящей недели. Преобладающая температура воздуха ночью +6, +12, днем +20, +25. Локально сохранятся небольшие дожди, возможны грозы. В начале следующей недели, 4 июля, с активизацией атмосферного фронта характер погоды несколько ухудшится – в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха днем понизится до +17, +22.



По предварительным прогностическим данным, по-летнему потеплеет в республике с середины следующей недели.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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