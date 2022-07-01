Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Жителей Башкирии удивил выпавший в июле град

Жителей Башкирии удивил выпавший в июле град

16:59, 01 июл 2022

В Давлекановском районе сегодня выпал град. Об этом нам рассказали очевидцы.

Летний град удивил жителей села Купоярово:

— Кто бы мог подумать, что в начале июля выпадет град! Все растения побило!

— Улицы покрыты слоем града, я как раз шла домой, хорошо, что зонтик был с собой.

— Ну и погода! Хорошее начало второго месяца лета!

Напомним, ранее жители Зианчуринского района отскребали лед со своих автомобилей. На выходных в республике ожидаются дожди и грозы.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: www.proural.info
Фото: соцсети
Теги: Давлекановский район
Читайте также

В Краснокамском районе Башкирии выпал град размером с грецкий орех
Происшествия в Башкирии
В Краснокамском районе Башкирии выпал град размером с грецкий орех
В выходные в Башкирии ожидаются ливни, грозы, град и сильный ветер
Общество в Башкирии
В выходные в Башкирии ожидаются ливни, грозы, град и сильный ветер
Погода в Башкирии 17 мая 2022 года: дожди, грозы, град
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 17 мая 2022 года: дожди, грозы, град
Погода в Башкирии 18 июня 2022 года: грозы, ливни, ветер
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 18 июня 2022 года: грозы, ливни, ветер


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: