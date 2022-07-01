Жителей Башкирии удивил выпавший в июле град

16:59, 01 июл 2022

В Давлекановском районе сегодня выпал град. Об этом нам рассказали очевидцы.



Летний град удивил жителей села Купоярово:



— Кто бы мог подумать, что в начале июля выпадет град! Все растения побило!



— Улицы покрыты слоем града, я как раз шла домой, хорошо, что зонтик был с собой.



— Ну и погода! Хорошее начало второго месяца лета!



Напомним, ранее жители Зианчуринского района отскребали лед со своих автомобилей. На выходных в республике ожидаются дожди и грозы.

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Фото: соцсети