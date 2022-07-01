Жителей Башкирии удивил выпавший в июле град
16:59, 01 июл 2022
В Давлекановском районе сегодня выпал град. Об этом нам рассказали очевидцы.
Летний град удивил жителей села Купоярово:
— Кто бы мог подумать, что в начале июля выпадет град! Все растения побило!
— Улицы покрыты слоем града, я как раз шла домой, хорошо, что зонтик был с собой.
— Ну и погода! Хорошее начало второго месяца лета!
Напомним, ранее жители Зианчуринского района отскребали лед со своих автомобилей. На выходных в республике ожидаются дожди и грозы.
Источник:
www.proural.info
Фото: соцсети
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