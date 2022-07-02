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Погода в Башкирии 2 июля 2022 года: умеренно тепло

Погода в Башкирии 2 июля 2022 года: умеренно тепло

07:30, 02 июл 2022

Синоптики Башгидрометцентра дали прогноз погоды в Башкирии на субботу и воскресенье, 2 и 3 июля. По данным специалистов, в республике ожидается умеренно теплая погода, более близкая к норме, чем было в середине текущей недели.



– Преобладающая температура воздуха ночью +6, +12°, днем +20, +25°. Локально сохранятся небольшие дожди, возможны грозы, – рассказали синоптики.

В начале следующей недели в Башкирии активизируется атмосферный фронт – и погода несколько ухудшится. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха при этом понизится до +17, +22°.


Согласно предварительному прогнозу, летнее тепло в республике стоит ожидать только с середины следующей недели.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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