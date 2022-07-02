Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Вадим Хисматуллин

14:23, 02 июл 2022

Сегодня, 2 июля, на центральной площади Янаула простились с военнослужащим, погибшим в ходе военной спецоперации на Украине, Вадимом Дамировичем Хисматуллиным. О траурной церемонии сообщил глава Янаульского района Ильшат Вазигатов в соцсетях.







«Проводили в последний путь героически погибшего в ходе специальной военной операции на Украине Вадима Хисматуллина. Пусть земля будет пухом герою! Вечная тебе память, Вадим!», – написал Ильшат Вазигатов.



Солдат родился в 1988 году. Как рассказал чиновник, погибший не жил и не учился в Янаульском районе, однако его родители родом отсюда. Именно здесь в 2004 был похоронен отец военнослужащего.





Что касается Вадима Хисматуллина, то он прошел срочную службу в 2008-2009 годах. Мужчина окончил военную службу поваров, а после 7 лет проработал оператором по добыче нефти и газа. 17 мая 2022 года Вадим ушел служить по контракту. Уже 25 июня уроженец Башкирии получил смертельное ранение.

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Фото: соцсети Ильшата Вазигатова