В Башкирии попрощались с 21-летний танкистом Айнуром Хазиевым

18:21, 02 июл 2022

Напомним, что первым о гибели танкиста сообщил глава Шаранского района Фидан Ишемгулов – это произошло 29 июня. Сегодня чиновник опубликовал снимки с церемонии прощания с Айнуром.







Попрощаться с 21-летним танкистом приехал председатель Госсобрания Башкирии Толкачев, представители военного комиссариата Башкирии и части, где служил Айнур, а также близкие и многочисленные односельчане парня.



В соцсетях глава Шаранского района выразил соболезнования родственникам парня и пообещал, что память о нем всегда останется в сердцах.



Указом главы Башкирии Айнур Хазиев награжден Орденом генерала Шаймуратова посмертно.



Ранее сообщалось о том, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Данил Фаттахов.

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Фото: Фидан Ишемгулов