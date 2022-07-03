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Погода в Башкирии 3 июля 2022 года: тепло и без осадков

Погода в Башкирии 3 июля 2022 года: тепло и без осадков

07:30, 03 июл 2022

3 июля в Башкирии ожидается теплая погода без существенных осадков.



Кажется, что в Башкирии устанавливается по-настоящему летняя погода. Температура воздуха в конце недели приближается к июльскому значению.

Так, в днем в первое воскресенье июля воздух в Башкирии прогреется до +26 градусов. Ночью столбик термометра опустится до отметки в +7 градусов. Сильных осадков не ожидается, но местами вероятны дожди с грозами. Ветер северный слабый, при грозах может усиливаться.


В Уфе также ожидается теплая и солнечная погода без осадков. Температура воздуха будет колебаться между +12 и +23 градусами. Дожди в столице начнутся лишь после 20.00 часов. Температура воздуха при этом немного понизится.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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