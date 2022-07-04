Погода в Башкирии 4 июля 2022 года: грозы и град

07:30, 04 июл 2022

Башгидрометцентр рассказал, какая погода ждет жителей республики в начале недели. По предоставленным данным, 4 и 5 июня в регионе будет умеренная температура с сильными порывами ветра и грозами.



4 июня ожидаются кратковременные дожди и грозы с градом. Ветер будет холодный, северный с сильными порывами. Температура воздуха ночью упадет до +9,+14°, днем +16,+21°.



5 июля пообещали кратковременный дождь и грозу с умеренным ветром. Температура воздуха ночью +7,+12°, днем +16,+21°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram