Погода в Башкирии 4 июля 2022 года: грозы и град
07:30, 04 июл 2022
Башгидрометцентр рассказал, какая погода ждет жителей республики в начале недели. По предоставленным данным, 4 и 5 июня в регионе будет умеренная температура с сильными порывами ветра и грозами.
4 июня ожидаются кратковременные дожди и грозы с градом. Ветер будет холодный, северный с сильными порывами. Температура воздуха ночью упадет до +9,+14°, днем +16,+21°.
5 июля пообещали кратковременный дождь и грозу с умеренным ветром. Температура воздуха ночью +7,+12°, днем +16,+21°.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
Источник:
www.ufa.kp.ru
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