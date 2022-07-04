«Он месяца не отслужил на Украине»: в Уфе простились с погибшим на Украине Данилом Фаттаховым

11:41, 04 июл 2022

В минувшие выходные в Уфе простились с ефрейтором Данилом Фаттаховым, который погиб на Украине. У него остались две дочери. Супруга Фаттахова рассказала, что семья понесла огромную потерю.







Прощание с Данилом проходило во Дворце культуры «Моторостроитель». Церемонию посетили глава Калининского района Михаил Замурагин и его предшественник Сергей Кожевников, который ныне занимает должность первого заместителя мэра Уфы. Также почтить память солдата пришли десятки местных жителей.



Как рассказала изданию Уфа1 жена Данила, тот ранее трудился в полиции, потом стал работать электромонтажником, ездил на вахты, но в итоге решил подписать контракт на военную службу. Вместе с супругой он воспитывал двоих дочерей. Как сообщили в Калининской пресс-службе, Фаттахов скончался 26 июня в Луганской области.





— Он — идеальный отец и муж. И так произошло. Ужас просто. Он месяца не отслужил, — сообщила жена Данила.



Напомним, семьям погибших солдат полагается денежная компенсация. По словам Фаттаховой, пока они документы не оформляли, поскольку были заняты организацией похорон.



Ранее стало известно о гибели 21-летнего танкиста из Шаранского района, которого посмертно наградили орденом Шаймуратова.

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Фото: соцсети