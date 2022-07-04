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«Он месяца не отслужил на Украине»: в Уфе простились с погибшим на Украине Данилом Фаттаховым

«Он месяца не отслужил на Украине»: в Уфе простились с погибшим на Украине Данилом Фаттаховым

11:41, 04 июл 2022

В минувшие выходные в Уфе простились с ефрейтором Данилом Фаттаховым, который погиб на Украине. У него остались две дочери. Супруга Фаттахова рассказала, что семья понесла огромную потерю.



Прощание с Данилом проходило во Дворце культуры «Моторостроитель». Церемонию посетили глава Калининского района Михаил Замурагин и его предшественник Сергей Кожевников, который ныне занимает должность первого заместителя мэра Уфы. Также почтить память солдата пришли десятки местных жителей.

Как рассказала изданию Уфа1  жена Данила, тот ранее трудился в полиции, потом стал работать электромонтажником, ездил на вахты, но в итоге решил подписать контракт на военную службу. Вместе с супругой он воспитывал двоих дочерей. Как сообщили в Калининской пресс-службе, Фаттахов скончался 26 июня в Луганской области.


— Он — идеальный отец и муж. И так произошло. Ужас просто. Он месяца не отслужил, — сообщила жена Данила.

Напомним, семьям погибших солдат полагается денежная компенсация. По словам Фаттаховой, пока они документы не оформляли, поскольку были заняты организацией похорон.

Ранее стало известно о гибели 21-летнего танкиста из Шаранского района, которого посмертно наградили орденом Шаймуратова.

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Источник: ufa1.ru
Фото: соцсети
Теги: Уфа Погибшие на Украине
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