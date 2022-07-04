Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Ранис Фасхитов

12:19, 04 июл 2022

В ходе военной спецоперации на Украине погиб 21-летний уроженец села Абзаево Кигинского района Башкирии Ранис Фасхитов. О смерти рядового контрактной службы 4 июля сообщила глава муниципалитета Зухра Гордиенко.







Как пояснила чиновница, в июне 2021 года комиссариат города Сургута призвал Фасхитова в ряды вооруженных сил России. В августе молодой человек заключил контракт с войсковой частью поселка Тоцкое-2 в Оренбургской области. Там его назначили на должность номера расчета гаубичного самоходно-артиллерийского взвода.



Церемония прощания с Ранисом Фасхитовым состоится завтра, 5 июля, в 10:00 в селе Абзаево.



Ранее сообщалось, что в спецоперации на Украине погиб 24-летний уфимец Вячеслав Бацокин.

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Фото: vk.com // Зухра Гордиенко