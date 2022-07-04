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В Башкирии молодежь устроила шумный выпускной на берегу реки

В Башкирии молодежь устроила шумный выпускной на берегу реки

19:28, 04 июл 2022

В Бирске выпускники и их родители устроили переполох на берегу реки Белой.



Фотографией отдыха выпускников и их родителей поделились в соцсетях недовольные жители Бирска. Горожане возмутились тому, что вечером 2 июля ребята слишком шумно отдыхали на территории местной лыжной базы на берегу реки Белой.

По словам очевидцев, будущие абитуриенты громко и нецензурно выражались и купались в запрещенном для этого месте. Особенно горожан возмутило то, что родители якобы даже не пытались успокоить детей, а наоборот поощряли шумные развлечения.

Впрочем, среди родителей выпускников все же нашлась одна женщина, которая извинилась за всех, кто помешал отдыху остальных горожан.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Бирск происшествия Бирск
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