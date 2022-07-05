В Башкирии батальон имени Шаймуратова получил обмундирование
11:24, 05 июл 2022
Вчера, 4 июля, личный состав батальона имени Шаймуратова получил обмундирование. Об этом рассказал инициатор движения, руководитель организации «Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ» Алик Камалетдинов.
Он отметил, что военная форма была приобретена за счет крупных республиканских компаний. Бойцы уже начали проходить строевую подготовку и изучать военные дисциплины.
Ранее мы писали о добровольце из Уфы, который рассказал, почему он хочет участвовать в спецоперации на Украине.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии региональная общественная организация «Ветераны десантных войск и спецназа» записали видеообращение, в котором изъявили желание создать второй добровольческий батальон.