В Башкирии батальон имени Шаймуратова получил обмундирование

11:24, 05 июл 2022

Вчера, 4 июля, личный состав батальона имени Шаймуратова получил обмундирование. Об этом рассказал инициатор движения, руководитель организации «Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ» Алик Камалетдинов.







Он отметил, что военная форма была приобретена за счет крупных республиканских компаний. Бойцы уже начали проходить строевую подготовку и изучать военные дисциплины.



Ранее мы писали о добровольце из Уфы, который рассказал, почему он хочет участвовать в спецоперации на Украине.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии региональная общественная организация «Ветераны десантных войск и спецназа» записали видеообращение, в котором изъявили желание создать второй добровольческий батальон.





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Фото: Алик Камалетдинов