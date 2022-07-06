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Погода в Башкирии 6 июля 2022 года: кратковременные дожди и северный ветер

Погода в Башкирии 6 июля 2022 года: кратковременные дожди и северный ветер

01:03, 06 июл 2022

В Башкирии ожидаются кратковременные дожди и северный ветер. Подробный прогноз погоды на среду, 6 июля, представили синоптики Башгидромета.



По данным регионального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в среду в республике ночью преимущественно без осадков, днем местами ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит +8, +13 градусов, в горных районах до +3 градусов. Днем воздух прогреется до +20, +25 градусов.

Ветер ожидается северный, северо-западный умеренный, днем местами порывистый.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: i-gazeta.com
Теги: погода
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