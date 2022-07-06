Погода в Башкирии 6 июля 2022 года: кратковременные дожди и северный ветер
01:03, 06 июл 2022
В Башкирии ожидаются кратковременные дожди и северный ветер. Подробный прогноз погоды на среду, 6 июля, представили синоптики Башгидромета.
По данным регионального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в среду в республике ночью преимущественно без осадков, днем местами ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит +8, +13 градусов, в горных районах до +3 градусов. Днем воздух прогреется до +20, +25 градусов.
Ветер ожидается северный, северо-западный умеренный, днем местами порывистый.