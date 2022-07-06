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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Дим Ямильхин

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Дим Ямильхин

10:49, 06 июл 2022

29 июня в ходе спецоперации на Украине погиб житель Учалов Дим Ямильхин. Об этом сообщает «Учалинская газета».



После окончания средней школы № 10 юноша поступил в Московское высшее военное командное училище. По распределению его направили в Армению в состав российской военной базы.

7 июля в филармонии состоится церемония прощания с погибшим солдатом. У него остались маленькие сын и дочь.

Местные жители с болью вспоминают о нем, приносят соболезнования родным и близким:


«Жалко — не то слово. Но сердце разрывается на части... Медали и любые слова не могут облегчить горе»;
«Крепитесь, мои дорогие, с утратой сына. У вас остались дорогие внучата, надо жить ради них»;
«Детей жалко, совсем маленькие без папы остались»;
«Столько ребят погибают. Ради чего? Каждый раз читаю — и слезы наворачиваются»;
«Дай Бог силы пережить все это родителям»;
«Сердце разрывается от боли, терпения вам, родители».

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Учалинская газета
Теги: Учалинский район Погибшие на Украине
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