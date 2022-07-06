Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Дим Ямильхин

10:49, 06 июл 2022

29 июня в ходе спецоперации на Украине погиб житель Учалов Дим Ямильхин. Об этом сообщает «Учалинская газета».







После окончания средней школы № 10 юноша поступил в Московское высшее военное командное училище. По распределению его направили в Армению в состав российской военной базы.



7 июля в филармонии состоится церемония прощания с погибшим солдатом. У него остались маленькие сын и дочь.



Местные жители с болью вспоминают о нем, приносят соболезнования родным и близким:





«Жалко — не то слово. Но сердце разрывается на части... Медали и любые слова не могут облегчить горе»;

«Крепитесь, мои дорогие, с утратой сына. У вас остались дорогие внучата, надо жить ради них»;

«Детей жалко, совсем маленькие без папы остались»;

«Столько ребят погибают. Ради чего? Каждый раз читаю — и слезы наворачиваются»;

«Дай Бог силы пережить все это родителям»;

«Сердце разрывается от боли, терпения вам, родители».

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Фото: Учалинская газета