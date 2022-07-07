Погода в Башкирии 7 июля 2022 года: прогнозируется жара

01:11, 07 июл 2022

Башгидрометцентр рассказал об установлении жаркой погоды в ближайшие два дня. 7 и 8 июля, по данным метеорологов, температура воздуха в региона достигнет отметки в +28°С.



7 июля будет небольшой дождь, ветер пока что стоит порывистый. Температура воздуха ночью ожидается достаточно теплой – +10,+15°, по востоку до +5°, днем +22,+27°.



8 июля ожидается достаточно сухая погода и слабый ветер. Температура воздуха ночью +9,+14°, днем +23,+28°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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