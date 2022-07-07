В Башкирии проводили батальон имени Минигали Шаймуратова

11:10, 07 июл 2022

В Башкирии сегодня, 6 июля, на учебу в Оренбургскую область проводили батальон имени Минигали Шаймуратова, после этого все добровольцы отправятся на Украину. Военнослужащие торжественно прошли по плацу. На отправке батальона присутствовал и Радий Хабиров.



— Мы всегда будем за вашей спиной стоять. Вся республика, все мы. Во всем поддержим и всегда вас ждем, — сказал глава региона.



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Фото: вк/Алик Камалетдинов, Радий Хабиров