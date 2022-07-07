В Башкирии проводили батальон имени Минигали Шаймуратова
11:10, 07 июл 2022
В Башкирии сегодня, 6 июля, на учебу в Оренбургскую область проводили батальон имени Минигали Шаймуратова, после этого все добровольцы отправятся на Украину. Военнослужащие торжественно прошли по плацу. На отправке батальона присутствовал и Радий Хабиров.
— Мы всегда будем за вашей спиной стоять. Вся республика, все мы. Во всем поддержим и всегда вас ждем, — сказал глава региона.
Радий Хабиров отметил, что полк был сформирован по инициативе организаций ветеранов боевых действий и патриотических движений.
— Быть добровольцем башкирского батальона имени генерала Шаймуратова — высокая честь. А мы, вся республика, во всем поддержим наших бойцов. Возвращайтесь с победой, живыми и невредимыми! В добрый путь, братья! — добавил руководитель республики.
Родственникам дали 10 минут, чтобы попрощаться с солдатами, многие из присутствующих не скрывали эмоций.