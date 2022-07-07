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В Башкирии скончался бывший вице-мэр Уфы Сергей Хох

В Башкирии скончался бывший вице-мэр Уфы Сергей Хох

20:31, 07 июл 2022

В Уфе сегодня, 7 июля, ушел из жизни генерал-майор и бывший вице-мэр Уфы Сергей Хох. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «УИС». Причина смерти не разглашается. Прощание пройдет 9 июля в Городском дворце культуры в 10:00.



Сергей Хох выпустился из Минского суворовского училища, позже получал образование в Челябинском высшем военном автомобильно-инженерном училище. После учебы стал командиром взвода и роты в зенитно-ракетном полку Южной Группы войск. На этом он не окончил свое образование и пошел учиться в Академию тыла и транспорта, а также в Академию Генерального штаба, был заместителем командующего округом.


В Уфу он прибыл в октябре 2013 года, когда стал вице-мэром по вопросам взаимодействия с экстренными службами и ведомственными силовыми структурами. Затем до последнего дня был исполнительным директором МУП «УИС».

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МУП «УИС»
Теги: Уфа
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