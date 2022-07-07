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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Виктор Смышляев

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Виктор Смышляев

20:35, 07 июл 2022

В Белорецком районе сегодня, 7 июля, в последний путь проводили рядового контрактной службы Виктора Смышляева, который погиб во время спецоперации на территории Украины. Об этом сообщил глава района Андрей Иванюта.



«По словам родных, Виктор был справедливым, честным человеком, любил музыку, шахматы, интересовался историей, был очень начитан, имел широкий кругозор. Изучал русскую культуру, был большим патриотом России. Глубоко скорбим вместе с родными и близкими павшего героя», – рассказал Иванюта.

Виктор Смышляев был ветераном боевых действий, служил на Северном Кавказе. Иванюта сообщил, что власти намерены увековечить его память и помогать семье военного.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Андрей Иванюта
Теги: Белорецкий район Погибшие на Украине
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