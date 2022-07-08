Погода в Башкирии 8 июля 2022 года: прогнозируется жара

00:47, 08 июл 2022

В Башкирии после прохладных и дождливых дней наконец-то придет летняя погода.







Начало июля, как и весь июнь, для жителей Башкирии по температуре воздуха были совсем не летними. Республику накрыло прохладной погодой и дождями, но уже скоро все изменится.



По данным Башгидромета, уже с 9 июля дни температура воздуха ночью в республике из-за распространения субтропического тепла повысится до +16 градусов, а днем и вовсе ожидается потепление до +30 градусов. В целом, среднесуточная температура воздуха будет превышать норму на 2-4 градуса. При этом облачной погоды или осадков в республике не ожидается.





Впрочем, 8 июля в Башкирии все еще сохранится облачная погода, а в некоторых районах возможны осадки. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от +8 до +28 градусов.

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