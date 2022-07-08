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Погода в Башкирии 9 июля 2022 года: будет жарко

Погода в Башкирии 9 июля 2022 года: будет жарко

22:17, 08 июл 2022

Синоптики дали прогноз погоды в Башкирии на продолжительные выходные дни с 9 по 11 июля. Напомним, жители республики отдохнут больше обычного по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам.



По данным Башгидрометцентра, в регионе ожидается переменная облачность с прояснениями. Существенных осадков на протяжении трех ближайших дней не предвидится. Ветер будет слабым, умеренным.

Температура воздуха в ночное время будет колебаться между +10° и +18°. А вот днем прогнозируется настоящая жара – столбики термометров поднимутся до +25, +31°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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