Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Никита Афанасьев
10:21, 09 июл 2022
Рядовой контрактной службы Никита Алексеевич Афанасьев из Белорецка погиб при исполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине. Об этом в социальных сетях сообщает администрация района.
Сегодня, 9 июля, в Аллее Героев с 11.00 до 12.00 состоится церемония прощания военнослужащим. Начало траурного митинга - в 12.00.
Соболезнования родным и близким.
Ранее сообщалось о том, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Равиль Гумеров.
Источник:
gorobzor.ru
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