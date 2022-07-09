Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Никита Афанасьев

10:21, 09 июл 2022

Рядовой контрактной службы Никита Алексеевич Афанасьев из Белорецка погиб при исполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине. Об этом в социальных сетях сообщает администрация района.



Сегодня, 9 июля, в Аллее Героев с 11.00 до 12.00 состоится церемония прощания военнослужащим. Начало траурного митинга - в 12.00.



Соболезнования родным и близким.



Ранее сообщалось о том, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Равиль Гумеров.



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