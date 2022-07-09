Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Никита Афанасьев

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Никита Афанасьев

10:21, 09 июл 2022

Рядовой контрактной службы Никита Алексеевич Афанасьев из Белорецка погиб при исполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине. Об этом в социальных сетях сообщает администрация района.

Сегодня, 9 июля, в Аллее Героев с 11.00 до 12.00 состоится церемония прощания военнослужащим. Начало траурного митинга - в 12.00.

Соболезнования родным и близким.

Ранее сообщалось о том, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Равиль Гумеров.

Читайте также:

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Виктор Смышляев
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Теги: Белорецкий район Погибшие на Украине
Читайте также

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Равиль Гумеров
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Равиль Гумеров
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Айгиз Закиров
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Айгиз Закиров
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Динар Низаев
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Динар Низаев
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Данис Рыбаков
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Данис Рыбаков


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: