Погода в Башкирии 10 июля 2022 года: жара и кратковременные дожди

22:41, 09 июл 2022

В предстоящее воскресенье, 10 июля, в Башкирии ожидается жаркая погода и кратковременные дожди. По данным сервиса Gismeteo, в этот день воздух прогреется до +28 градусов Цельсия, а к вечеру столбики термометров опустятся до +21 . Метеорологи также прогнозируют небольшие дожди по республике и даже грозы.







Весь день погода будет солнечной, кроме кратких периодов, когда пройдут небольшие дожди и грозы.



Скорость ветра прогнозируется на уровне 1-2 метра в секунду, переменного направления: от восточного до северо-восточного и северного. Геомагнитных бурь не ожидается, видимость на дорогах также будет хорошая. Атмосферное давление в течение дня составит 751-752 миллиметра ртутного столба.





Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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