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Погода в Башкирии 11 июля 2022 года: дожди и грозы

Погода в Башкирии 11 июля 2022 года: дожди и грозы

23:38, 10 июл 2022

Завтра, 11 июля, в Башкирии ожидаются дожди и грозы. Это следует из прогноза, который сегодня опубликовала пресс-служба республиканского МЧС. 



В завтрашний нерабочий понедельник синоптики прогнозируют переменную облачность. В некоторых районах республики пройдут дожди и грозы. Ветер будет северо-восточный, восточный 2-7 м/с, во время грозы он приобретет порывистый характер.

А вот с температурой воздуха все будет так же, как и в последние пару дней. Ночью будет тепло – +14,+19°, а днем по-прежнему жарко +27,+32°. 

На некоторых участках региональных шоссе автолюбителям стоит быть аккуратней поскольку видимость из-за тумана составит менее 500 метров. 


Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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