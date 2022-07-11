"Все погибли": жительница Башкирии обратилась к главе республики
22:17, 11 июл 2022
Жительница Башкирии обратила внимание главы региона на массовую гибель рыбы в реке. Она поделилась фотографиями и призвала выяснить причины, так как воду из реки пьют и домашние животные.
«Кармаскалинский район, село Александровка. Загрязнилась река Узень, вся рыба на поверхности. В чем причина — непонятно.
Домашние животные пьют из этой реки. Сельсовет молчит», — пожаловалась Екатерина Г.
Источник:
news102.ru
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