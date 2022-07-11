"Все погибли": жительница Башкирии обратилась к главе республики

22:17, 11 июл 2022

Жительница Башкирии обратила внимание главы региона на массовую гибель рыбы в реке. Она поделилась фотографиями и призвала выяснить причины, так как воду из реки пьют и домашние животные.



«Кармаскалинский район, село Александровка. Загрязнилась река Узень, вся рыба на поверхности. В чем причина — непонятно.



Домашние животные пьют из этой реки. Сельсовет молчит», — пожаловалась Екатерина Г. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram