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"Все погибли": жительница Башкирии обратилась к главе республики

"Все погибли": жительница Башкирии обратилась к главе республики

22:17, 11 июл 2022

Жительница Башкирии обратила внимание главы региона на массовую гибель рыбы в реке. Она поделилась фотографиями и призвала выяснить причины, так как воду из реки пьют и домашние животные.

«Кармаскалинский район, село Александровка. Загрязнилась река Узень, вся рыба на поверхности. В чем причина — непонятно.

Домашние животные пьют из этой реки. Сельсовет молчит», — пожаловалась Екатерина Г.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: news102.ru
Теги: Кармаскалинский район происшествия Хабиров Радий Фаритович
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