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Жители Башкортостана неожиданно стали должниками по микрокредитам

Жители Башкортостана неожиданно стали должниками по микрокредитам

22:33, 11 июл 2022

Сразу несколько жителей Башкирии обратились в полицию, узнав, что являются должниками микрокредитных организаций. На самом деле они никаких кредитов не оформляли.



Молодая жительница рассказала, что узнала о долге случайно: позвонили коллекторы и потребовали вернуть долг. Она ответила им, что никакого долга у нее нет и обратилась в полицию. Выяснилось, что кредит на ее имя оформили удаленно.

Во втором случае микрокредитования оформили через электронную почту, которую взломали. Там они нашли все персональные данные. Известно об этом стало после того, как парень сумел восстановить доступ к почте и созвонился с микрокредитной организацией. Мошенники использовали его паспортные данные.


Еще один похожий случай произошел с 41-летней женщиной. Она тоже узнала о долге от коллекторов, которые грозили обратиться в суд.

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Источник: news102.ru
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