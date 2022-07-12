Погода в Башкирии 13 июля 2022 года: шквалистое усиление ветра

19:54, 12 июл 2022

В Башкирии летнюю жару разбавят дожди и грозы. При этом прогнозируется шквалистое усиление ветра.



Так, по данным регионального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в среду в республике местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью составит +16, +21 градус. Днем столбик термометра поднимется до отметок +27, +32 градуса.



Ветер ожидается восточный, юго-восточный умеренный. Синоптики предупреждают о шквалистом усилении ветра до сильного при грозе.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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