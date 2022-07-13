В Башкирии детей застали за купанием в луже (ВИДЕО)
13:13, 13 июл 2022
В Учалах дети купались в глубокой луже с застоявшейся водой. Об этом сообщил местный житель в соцсетях.
На кадрах видно, что лужа, образовавшаяся на улице, настолько глубокая, что дети могут в ней плавать. Кроме того, во время ливней в воде оказываются деревья, которые могут быть опасны.
Однако другие горожане не видят в инциденте ничего необычного – по их словам, эта картина наблюдается каждое лето.
«В Учалах это штатное место для купания детей», – отметил житель города.
Источник:
gorobzor.ru
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